Il Mit scrive ad Aspi: aumenti contenuti e accelerare sulle opere
Il piano «deve soddisfare le esigenze di contenimento dei pedaggi e tempi celeri di realizzazione dei lavori»
Sale la temperatura intorno al nuovo Piano economico finanziario da 29 miliardi di Autostrade per l’Italia, atteso al Cda del 20 novembre. Dopo il messaggio con cui il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si è detto «profondamente irritato con Aspi e i suoi azionisti», esprimendo la «preoccupazione di tantissimi cittadini, a partire da quelli di Genova ma non solo, per ritardi e inadempienze», alle parole seguono ora i fatti.
È di ieri una lettera firmata dal direttore generale...