Edilizia, per i titoli abilitativi più spazio all’autocertificazione

Riordino e semplificazione dei titoli edilizi necessari per realizzare ogni intervento, ricompattando le legislazioni regionali. Sono queste le direttive (lettera l) della delega legislativa per l’adozione (entro i prossimi 12 mesi) di un nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni (si veda il Sole 24 Ore del 5 dicembre). La revisione del Dpr 380/2001 restituirà allo Stato le redini del controllo del territorio, che oggi è caratterizzato da fughe in avanti delle varie Regioni: l’edilizia è, infatti...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi