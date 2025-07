Gare, non tutte le esclusioni devono essere decise dal Rup

Non ogni attività ricognitiva di una causa di esclusione deve necessariamente culminare in un atto espresso del Rup, qualora l’esclusione discenda direttamente da una clausola della lex specialis e sia formalizzata da un dirigente legittimato a firmare gli atti del procedimento. L’art. 7, comma 1 lett. d) dell’all. I.2 del d.lgs. n. 36/2023 non esime che il compito “di escludere” possa essere assolto dal responsabile dell’affidamento se nominato dalla stazione appaltante.

