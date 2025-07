Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Campania: riapertura termini per i contributi per la bonifica dell’amianto annualità 2026

La Regione Campania, in riferimento alla politica specifica di tutela dell’ambiente e risanamento ambientale in materia di amianto, ha disposto, la tempestiva attivazione di uno specifico bando per l’erogazione di contributi a beneficio di Enti pubblici per interventi di bonifica di materiali contenenti amianto in edifici di proprietà pubblica insistenti sul territorio regionale. I contributi sono destinati a coprire, in forma di rimborso, le spese per la presentazione del piano di lavoro alle Asl competenti per territorio; le spese di rimozione, trasporto e smaltimento finale di rifiuti contenenti amianto derivanti dalle operazioni di bonifica effettuate da imprese autorizzate e le spese di predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggi, sicurezza). La scadenza del bando per l’esercizio 2026 è il 30 settembre 2025. Limite massimo di contributi assegnabili complessivamente pari a 436.038 euro. Sito web

Emilia Romagna: previsti finanziamenti per i musei pubblici e altri istituti culturali, annualità 2025-2026

La Regione Emilia Romagna nell’ambito del “Programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali ed in particolare nei punti: 2.1 Migliorare e qualificare le sedi e i servizi offerti dagli istituti”; ha previsto l’erogazione di contributi per le seguenti tipologie di progetti: 2.3 Descrivere e digitalizzare il patrimonio culturale; 2.6 Incentivare la conservazione programmata del patrimonio culturale. Possono presentare domanda i Comuni e le Unioni di Comuni, nonché la Città metropolitana di Bologna e le Province, limitatamente agli istituti o ai beni culturali di cui siano eventualmente titolari. In caso di Unione di Comuni, la domanda deve essere presentata dall’ente capofila al quale è conferito o delegato formalmente l’esercizio in forma associata di funzioni culturali attraverso accordi, convenzioni o intese. Budget 1.700.000 euro. Le Linee guida per la compilazione e la trasmissione online delle domande di contributo saranno rese disponibili sul portale regionale. Sito web

Lombardia: prevista la rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado

Nell’abito dell’obiettivo strategico 5.3.3 - Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali, la Regione Lombardia ha previsto l’erogazione di fondi per supportare la programmazione di interventi per la rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado, attraverso l’incremento degli spazi verdi, nelle aree urbane e periurbane. Lo scopo è di favorire la riattivazione dei servizi ecosistemici compromessi dalle azioni di totale o parziale impermeabilizzazione, copertura con materiale artificiale, compattazione, salinizzazione e contaminazione, riduzione della fertilità o desertificazione dei suoli. Possono presentare una o più domande di adesione al bando, per la raccolta delle proposte di intervento, gli Enti locali della Lombardia, quali Comuni, Città Metropolitana di Milano, Unioni di Comuni, Province e Comunità Montane. Il Budget disponibile è pari a 18.536.470 euro. Procedura valutativa a graduatoria, Scadenza 29 agosto 2025. Sito web

Veneto: 5 milioni per la valorizzazione del Patrimonio UNESCO

La Regione Veneto ha attivato un bando per valorizzare i luoghi con alto valore culturale e identitario, attraverso iniziative sperimentali volte all’accrescimento della conoscenza, della fruizione, della promozione e del senso di appartenenza da parte della cittadinanza. Possono presentare domanda di sostegno i Comuni referenti per il Patrimonio UNESCO del Veneto che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui alla DGR 1479 del 12 dicembre 2024 e sono risultati ammissibili. Ciascun beneficiario può partecipare al presente bando con una domanda di sostegno. La dotazione finanziaria complessiva del presente Bando è pari a 5.000.000 di euro. L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 100% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa nel limite massimo di euro 500.000. L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle ore 10.00 del giorno 16 Luglio 2025 e sarà attiva fino alle ore 17:00 del giorno 16 settembre 2025. Sito web

Commissione europea: aperte le candidature a “capitali europee del piccolo commercio al dettaglio 2026”

Questi premi annuali andranno a tre città, una piccola, una media e una grande, che hanno promosso con successo piccoli e dinamici ecosistemi di commercio al dettaglio. Le città saranno valutate in quattro settori chiave: i) sostenibilità, ii) imprenditorialità e coinvolgimento delle comunità, iii) digitalizzazione e iv) vitalità urbana. I vincitori saranno annunciati nel corso di una cerimonia che si terrà a Bruxelles nel gennaio 2026. Ogni città vincitrice beneficerà di un evento di lancio di alto profilo e di un intero anno di promozione europea, comprendente l’esposizione mediatica e il sostegno alla presentazione delle proprie iniziative. Le città preselezionate e vincitrici parteciperanno anche a un programma di scambio per imparare dalle altrui esperienze relative al sostegno al piccolo commercio al dettaglio. Le città dell’Ue e dei paesi aderenti al programma per il mercato unico possono candidarsi a tali premi fino al 9 ottobre 2025. Sito web