Genova, attivato l’accesso ferroviario a Ponente del Terzo valico

A Genova è stata ultimata un’opera ferroviaria strategica, sia per il trasporto passeggeri sia per la logistica del Nord Ovest: il quadruplicamento dei binari nel tratto tra Voltri e Sampierdarena. La linea, che si sviluppa quasi interamente in galleria, permette di potenziare la circolazione ferroviaria nel nodo urbano del capoluogo ligure, separando i flussi di traffico tra convogli regionali e treni a lunga percorrenza. Ieri l’inaugurazione alla presenza delle autorità. Il progetto offre, tra ...

