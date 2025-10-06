Ingegneria, valore bandi in calo del 16,3% nel secondo quadrimestre
Il bilancio del Cni: valore degli avvisi Sia a 254,5 milioni contro i 304,1 del 2024 (e i 921,7 milioni del 2022). Perrini: «Esaurita la spinta di bonus e Pnrr»
Tra maggio e agosto 2025 le stazioni appaltanti hanno pubblicato gare per 254,5 milioni di euro relativamente alle sole gare di progettazione ed altri servizi (escludendo dunque accordi quadro, concorsi, servizi Ict e gare con esecuzione) contro i 304,1 milioni dello spesso periodo dell’anno prima (-16,3%). La distanza negativa diventa enorme se si invece si prende a riferimento l’analogo quadrimestre del 2022 in cui è stato raggiunto il picco storico di 921,7 milioni di euro a base d’asta dello ...