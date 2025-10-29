Gesac appalta l’ampliamento dell’aeroporto Napoli Capodichino
Valore 6 milioni. Sopralluogo obbligatorio. Offerte entro il 25 novembre
A Napoli, Gesac, il gestore dell’aeroporto di Capodichino, manda in gara i lavori per l’ampliamento del terminal, arrivi e partenze airside. L’appalto - con procedura aperta - vale poco più di sei milioni di euro (esattamente 6.039.466,38 euro). Alle imprese esecutrici si richiede il possesso delle seguenti qualifiche Soa: OG1 (prevalente), OS18-A, OS21, OS23, OG3, OS10, OS3, OS28 e OS30. La gara prevede l’obbligatorietà del sopralluogo, «in ragione - spiega Gesac - dell’assoluta peculiarità dei ...