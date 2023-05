Il Comune non può inibire e bloccare una Cila relativa al superbonus di Giuseppe Latour

l Comune può controllare e reprimere gli abusi edilizi ma non ha poteri inibitori sulle comunicazioni di inizio lavori relative al superbonus. È questo in estrema sintesi il principio affermato dal Tar Calabria (ordinanza 175/2023) in una pronuncia che si allinea a quello che la giurisprudenza amministrativa ha già più volte affermato sulle Cila, applicandolo anche alla comunicazione relativa al superbonus.

Il caso viene affrontato dai giudici in via cautelare e riguarda un provvedimento con il quale...