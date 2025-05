Dl Casa, modulistica unificata sui siti dei Comuni entro il 23 maggio

Sono finora otto le Regioni che hanno definito la modulistica in edilizia aggiornata alle novità del decreto legge n.69/2024: Sicilia, Umbria, Toscana, Liguria, Lombardia, Lazio Campania e Basilicata. Lo ricorda l’Ance in documento pubblicato oggi in cui fa il punto sugli schemi da utilizzare per interventi che richiedono Scia, Cila, permesso di costruire e Scia alternativa al permesso di costruire. L’associazione ricorda che in base all’accordo sottoscritto in conferenza unificata il 27 marzo scorso...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi