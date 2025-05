Nella planimetria antincendio anche l’abuso da regolarizzare

La domanda del lettore: Si chiede quale dev’essere la condotta di un ingegnere che, nel corso di un sopralluogo nell’opificio di un cliente per la redazione della planimetria antincendio, rileva la presenza di un piccolo “copriscopri” non denunciato al Catasto (e pertanto abusivo). L’ingegnere, dopo aver invitato il cliente a regolarizzare la posizione, deve inserire comunque il “copri-scopri” nella planimetria, oppure no?

La risposta dell’esperto: La condotta corretta che l’ingegnere, esperto...