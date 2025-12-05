Il grattacielo di Intesa Sanpaolo ottiene la doppia certificazione Leed platinum
Unico edificio in Europa a ottenere dal Gbc il massimo livello di certificazione sia nella categoria “nuove costruzioni” sia in quella “gestione sostenibile dell’edificio”
Il grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, sede del Centro direzionale del gruppo bancario, progettato da Renzo Piano, ha ottenuto la seconda certificazione Leed Platinum per la categoria “gestione sostenibile dell’edificio”. Si tratta del livello più alto dello standard Leed, protocollo che valuta l’eccellenza energetico-ambientale delle costruzioni. L’edificio è l’unico in Europa ad avere ricevuto la doppia certificazione Leed Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design), sia nella categoria...