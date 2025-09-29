Illegittima la sanatoria subordinata all’esecuzione di lavori

Illegittimo il provvedimento con cui l’amministrazione rilascia il permesso di costruire in sanatoria subordinandolo all’esecuzione di lavori. È, in sintesi, quanto emerge da una sentenza del Tar del Piemonte (la n.01252/2025) con cui i giudici hanno accolto il ricorso presentato da una persona che aveva chiesto l’annullamento del permesso a costruire in sanatoria della sua confinante per la realizzazione di un porticato.

La vicenda inizia nel 2021 quando la ricorrente chiede l’annullamento del permesso...