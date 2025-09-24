Testo unico edilizia, sulla rigenerazione regole chiare guardando al caso Milano
Diversi passaggi del ddl delega del Mit riscrivono la definizione dei lavori in chiave urbanistica
Anche la rigenerazione urbana entra nel Ddl delega di riforma del Testo unico edilizia. Se il cuore della proposta sarà dedicato al tema dell’edilizia privata e a questioni come i titoli abilitativi, le procedure di autorizzazione e gli sportelli unici, alcuni passaggi molto significativi guarderanno a quello che sta accadendo in questi mesi nel capoluogo lombardo. Con un’avvertenza: non si tratterà di interventi che andranno a sanare il passato, come era accaduto per il Ddl Salva Milano, ma che ...