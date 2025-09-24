Edilizia scolastica, il concorso di progettazione NON allunga i tempi

Per progettare una scuola servono da 2,6 se si sceglie il concorso di progettazione e 3,6 anni nei casi di affidamento senza concorso. Per costruirla servono invece 2,1 anni se si utilizza l’appalto integrato e 2,5 anni con un appalto di lavori su progetto non selezionato attraverso un concorso. Se però si guarda al tempo complessivo - progettazione, esecuzione, procedure intermedie - il concorso di progettazione sale sul podio con 5,6 anni, seguito dall’appalto integrato con 5,7 anni e infine dagli...

