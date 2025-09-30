Imposta di pubblicità, esenti i messaggi affissi sui carrelli della spesa nei supermercati
La società che si è uniformata alle risposte fornite dall’amministrazione finanziaria non può subire sanzioni
La società che si è uniformata alle risposte fornite dall’amministrazione finanziaria non può subire sanzioni; secondo la tesi del Ministero dell’Economia e delle Finanze i messaggi pubblicitari, affissi sui carrelli della spesa nei supermercati, non sono soggetti all’imposta di pubblicità. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20831/2025, che ha accolto il ricorso di una società nei confronti della concessionaria incaricata di riscuotere le imposte comunali per conto del...
Proroghe della riscossione, limiti stringenti tra diritto amministrativo e tributario
di Giuseppe Avizzano (*) e Giuseppe Petrillo (**) - Rubrica a cura di Anutel
Categorie F/2-F/3: il trattamento Imu per la Cassazione
di Stefano Baldoni (*) – Rubrica a cura di Anutel