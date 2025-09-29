Riequilibrio finanziario, il monitoraggio semestrale è adempimento obbligatorio
Ogni ritardo costituisce violazione normativa che può avere rilievi giuridico-amministrativi concreti
Il principio dell’obbligatorietà del monitoraggio semestrale del piano di riequilibrio finanziario pluriennale emerge con chiarezza dalla disciplina normativa, come ribadito dalla delibera n. 104/2025/PRSP della Corte dei conti, sezione regionale del Piemonte. L’obbligo non è semplice facoltà amministrativa né adempimento ordinatorio secondario, ma costituisce un elemento strutturale del sistema di controllo e trasparenza, essenziale per garantire la legalità, la correttezza e la sostenibilità finanziaria...
Correlati
Delibera