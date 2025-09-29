Fisco e contabilità

Piano di riequilibrio, stop automatico a esecuzioni e ottemperanza

La delibera consiliare di ricorso al riequilibrio pluriennale è sufficiente a sospendere tutte le azioni esecutive, comprese quelle per l’ottemperanza di un giudicato

di Enzo Cuzzola

La delibera consiliare di ricorso al riequilibrio pluriennale è sufficiente a sospendere tutte le azioni esecutive, comprese quelle per l’ottemperanza di un giudicato. Con la sentenza n. 567/2025, il Tar Calabria – sezione di Reggio – torna a ribadire questo principio che riguarda da vicino enti locali e creditori.

Alcuni cittadini avevano ottenuto...

