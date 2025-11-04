Imprese, la polizza catastrofale è a carico di chi utilizza l’immobile

Il quesito del lettore: Una micro-impresa ha dato in affitto un immobile industriale a un’altra impresa, che vi svolge un’attività produttiva. Chi ha l’obbligo di stipulare la polizza catastrofale prevista dalla legge? Si presenta anche la situazione inversa: se la microimpresa svolge la sua attività di produzione in un immobile preso in affitto da un’altra società, a chi spetta stipulare la polizza? Infine, nel caso in cui l’immobile fosse adibito solo a deposito/ufficio, esso sarebbe comunque da...