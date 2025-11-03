Assistal: una legge per proteggere i subappaltatori dai rischi delle revocatorie fallimentari
Le imprese impiantiste chiedono che i pagamanti diretti ai subaffidatari vengano esclusi dalla possibilità di contestazione dei curatori in caso di crisi
Un intervento di «buon senso» per colmare un vuoto normativo che da anni mette in difficoltà centinaia di piccole e medie imprese della filiera dei lavori pubblici. È questo l’obiettivo della proposta di legge sostenuta da Assistal, l’associazione aderente a Confindustria che rappresenta le imprese del settore impiantistico, del facility management e dei servizi di efficienza energetica.
Negli ultimi anni, ricorda l’associazione, numerosi subappaltatori e subfornitori hanno ricevuto richieste di restituzione...