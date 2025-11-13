Imu, giro di vite della Cassazione sugli immobili merce
Si avvicina il saldo Imu 2025 e per gli immobili merce occorre tener conto di un quadro interpretativo profondamente modificato a seguito di diversi interventi della Corte di cassazione.
La Cassazione è intervenuta, in particolare, su tre diversi aspetti: gli immobili locati in corso d’anno, gli immobili oggetto di ristrutturazione e l’obbligo di rinnovare la dichiarazione ogni anno.
Con le ordinanze n. 10394/2025 e n. 18944/2025 si è ritenuto che le agevolazioni Imu (oggi esenzione) non possano essere...