La partecipazione agli obiettivi del settore entrate legittima il compenso antievasione Imu e Tari

Ai fini della legittima erogazione degli incentivi economici, a favore dei dipendenti comunali, per le attività connesse al recupero Imu e Tari, quello che rileva è il coinvolgimento degli stessi negli obiettivi assegnati al settore entrate, anche se afferenti a poste non necessariamente collegate all’attività di accertamento dei tributi erariali.

È questa la conclusione cui giunge la Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 69/2025/PAR.

Il comma 1091 dell’articolo 1 della legge...