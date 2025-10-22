In Basilicata la Regione manda in gara il primo lotto del Polo della Salute a Lagonegro

La direzione appalti della regione Basilicata ha pubblicato la gara per affidare - con procedura aperta - la realizzazione del lotto I del Polo della Salute a Lagonegro (Potenza). L’appalto vale poco più di 14 milioni (esattamente 14.000.372,70 euro). L’intervento va completato in massimo 548 giorni. Alle imprese esecutrici sono richieste le seguenti categorie Soa: OG1 (prevalente); OS21, OS30, OS28, OS3, OG11, OS18A e OS24. Sopralluogo obbligatorio. Aggiudicazione in base al criterio dell’offerta...

