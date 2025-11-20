Ingegneria, nei primi 10 mesi valore dei bandi a quota 1,7 miliardi
Lupoi (Oice): «I dati di ottobre confermano un 2025 migliore del previsto, aggiornare rapidamente le tariffe ferme al 2016»
Si conferma anche a ottobre il netto miglioramento nei bandi pubblici per servizi tecnici analizzati dall’Osservatorio gare Oice, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria. Nei primi dieci mesi del 2025 si registra un incremento del valore dei bandi dell’11,8% rispetto all’analogo periodo del 2024: circa 1,7 miliardi contro i circa 1,5 miliardi dell’anno scorso. Oice precisa che, al fine di restituire un più verosimile andamento del mercato nel confronto con...