Progettazione

Fonti rinnovabili, il Correttivo apre ai sistemi di accumulo e alle opere in edilizia libera

Tra le novità del correttivo al Testo unico Fer atteso in Gazzetta anche varie semplificazioni e riduzioni di tempi, obbligo di impianto di smaltimento acque meteoriche e più tempo per le integrazioni chieste dalla Pa

di Mariagrazia Barletta

Si avvicina al traguardo della “Gazzetta ufficiale” il Correttivo al testo unico Fer (Dlgs 190 del 2024) che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Lo scorso 12 novembre il testo ha ottenuto il parere favorevole (con osservazioni) delle Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera e della Commissione Ambiente del Senato, dopo il vaglio del Consiglio di Stato. Diverse le richieste di modica del Parlamento (non vincolanti per il Governo), tra...

Correlati

Obbligo fonti rinnovabili, la direttiva Red III amplia (parecchio) l’ambito di applicazione
Nuove costruzioni, dal 13 giugno requisiti più severi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Gli ultimi contenuti di Progettazione