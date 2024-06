L’illusione dei fabbisogni standard per finanziare le funzioni fondamentali dei Comuni

Dei dieci decreti delegati attuativi della legge 42/2009, il Dlgs 216/2010 (Fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali degli enti locali) è quello pensato peggio. Conseguentemente, non è approdato ad alcunché in 14 anni. Ciò perché il medesimo costituisce un triste esempio di impropria attuazione della Costituzione (articolo 119). È dunque da ritenersi impeditivo e inadeguato, rispettivamente, del finanziamento sancito dalla stessa in tema esigibilità (ovunque) dei Lep e delle funzioni...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi