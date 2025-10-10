La destinazione a verde pubblico attrezzato impone un vincolo espropriativo
La destinazione urbanistica di verde pubblico attrezzato impressa ad un terreno di proprietà privata costituisce un vincolo di natura espropriativa, poiché consente la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica. In assenza di uno specifico e tassativo elenco di destinazioni urbanistiche di natura esclusivamente conformativa ed espropriativa la qualificazione di ogni singola fattispecie è affidata all’interprete, sulla base della specifica valutazione della...