Legge di gara e requisiti: le ultime pronunce del Consiglio di Stato
CAM E IMPUGNABILITA’ DEL BANDO DI GARA
APPALTI – LEGGE DI GARA - C.A.M. – ART. 57 DEL D.LGS. N. 36/2023 – OMESSA INDICAZIONE DEI C.A.M. NELLA LEX SPECIALIS DI GARA -ONERE DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE
Sussiste l’onere di immediata impugnazione della lex specialis di gara, nel caso in cui essa contenga prescrizioni non in linea con l’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 che impone l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali...