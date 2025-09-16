I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Legge di gara e requisiti: le ultime pronunce del Consiglio di Stato

di Giovanni F. Nicodemo

CAM E IMPUGNABILITA’ DEL BANDO DI GARA

APPALTI – LEGGE DI GARA - C.A.M. – ART. 57 DEL D.LGS. N. 36/2023 – OMESSA INDICAZIONE DEI C.A.M. NELLA LEX SPECIALIS DI GARA -ONERE DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE

Sussiste l’onere di immediata impugnazione della lex specialis di gara, nel caso in cui essa contenga prescrizioni non in linea con l’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 che impone l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali...

