Metrò Torino, corsa a tre (senza Alstom) per la gara da mezzo miliardo
Il commissario dell’opera ha dato l’ok alla presentazione delle offerte definitive ai concorrenti interessati all’appalto integrato per la linea 2. Ricorso al Tar e al Consiglio di Stato da parte dell’escluso Alstom
Via libera alla terza fase della procedura per l’affidamento della tratta Rebaudengo-Politecnico della linea 2 della metropolitana di Torino. La gara, del valore di mezzo miliardo, è gestita dal commissario di governo Bernardino Chiaia, il quale ha firmato l’ordinanza 22/2025 dell’8 agosto che indica ai concorrenti rimasti in corsa il termine per presentare l’offerta finale per aggiudicarsi il maxi appalto integrato. La “procedura competitiva con negoziazione” (ex articolo 73 del codice appalti) ...