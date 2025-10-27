Modena, in gara il miglioramento sismico del policlinico per 22,2 milioni
L’accordo quadro quadriennale con più operatori economici riguarda l’affidamento dei lavori nelle categorie Os21, Og1 e Og11
Edilizia sanitaria in gara a Modena. Invitalia, per conto dell’Azienda ospedaliero universitaria, appalta la conclusione di un accordo quadro quadriennale con più operatori economici per l’affidamento dei lavori (categorie Os21, Og1 e Og11) relativi all’intervento di miglioramento sismico del monoblocco storico del policlinico. Il valore delle opere è di 22.199.975 euro.
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto...