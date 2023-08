Multe e tributi locali con Rid o carta di credito di E.L.&E.

L’idea, trasformata in un emendamento alla delega fiscale approvato dal Senato, è del presidente della commissione Finanze di Palazzo Madama, Massimo Garavaglia









La semplificazione degli adempimenti riguarderà anche il pagamento di tributi locali, come Imu e Tari, e le poco amate mnulte per violazione del codice della strada. L’idea, trasformata in un emendamento alla delega fiscale approvato dal Senato, è del presidente della commissione Finanze di Palazzo Madama, il leghista Massimo Garavaglia. In particolare per le multe con l’addebito diretto in banca o su una carta di credito sarà possibile per il cittadino garantirsi sempre la riduzione dell’ammenda...