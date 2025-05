Magazzino esente da Tari se l’utilizzo è coerente

Denominare “magazzino” un’area aziendale non basta per escluderla dalla parte variabile della tariffa sui rifiuti ma è necessario che il luogo rispetti i requisiti di legge. Il principio di diritto è stato enunciato dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione che, con ordinanza del 1° maggio 2025 n. 11476, ha cassato la sentenza della Ctr Lazio e rinviato il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. Oggetto del contendere l’avviso di pagamento della Tari per agli...

