Nasce l’Agenda Ue per le Città - Manfredi, regole più semplici per investimenti mirati e diretti

Dialogo permanente tra Bruxelles e le città, strumenti di semplificazione e investimenti più strategici a livello locale: sono i tre i pilastri su cui si fonda “Un’Agenda della Ue per le Città”, adottata ieri dal collegio dei commissari europei. A indicarli su X è stato il vicepresidente alla Coesione Raffaele Fitto che l’ha promossa, sottolineando che il nuovo quadro europeo è pensato «per rispondere in modo concreto alle esigenze delle aree urbane» ed è frutto di «un anno di confronto diretto con...

