Le utility triplicano a 670 milioni la spesa per la cybersicurezza
Investimenti pari allo 0,94% dei ricavi 2024 del settore, contro lo 0,33% del 2023
Le utility italiane prendono consapevolezza della centralità della cybersecurity, evidentemente cruciale per aziende responsabili di servizi pubblici ed essenziali, e nel giro di un anno triplicano la spesa dedicata a prevenire e gestire attacchi cibernetici, che raggiunge 670 milioni di euro. Il dato, riferito al 2024, è pari allo 0,94% del fatturato complessivo del settore (contro lo 0,33% dell’anno precedente) ed emerge dalla survey “Key Indicator Cybersecurity” lanciata oggi da Utilitalia nel...