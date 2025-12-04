Le utility triplicano a 670 milioni la spesa per la cybersicurezza

Le utility italiane prendono consapevolezza della centralità della cybersecurity, evidentemente cruciale per aziende responsabili di servizi pubblici ed essenziali, e nel giro di un anno triplicano la spesa dedicata a prevenire e gestire attacchi cibernetici, che raggiunge 670 milioni di euro. Il dato, riferito al 2024, è pari allo 0,94% del fatturato complessivo del settore (contro lo 0,33% dell’anno precedente) ed emerge dalla survey “Key Indicator Cybersecurity” lanciata oggi da Utilitalia nel...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi