Nel 2026 stop al bonus mobili e maxi taglio ai lavori in casa
Legge di Bilancio: in assenza di correzioni il prossimo anno è in programma una sforbiciata sulle detrazioni per le ristrutturazioni
Effettuare i bonifici entro la fine dell’anno. Per congelare gli sconti attualmente disponibili ed evitare, così, brutte sorprese legate al massiccio taglio delle agevolazioni casa in programma a partire dal primo gennaio del 2026.
La fotografia degli ultimi mesi del 2025, vista dall’angolo delle detrazioni per le ristrutturazioni, parte da questo dato: in un clima di incertezza massima su proroghe e rinnovi degli sconti, dettata anche dalla linea di ferma cautela sul fronte dei conti pubblici emersa...