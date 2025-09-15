Impresa da pagare se la Pa attende i fondi dall’ente sovraordinato

Il committente resta l’unico responsabile del pagamento dell’appaltatore, senza possibilità di giustificare il diniego del pagamento all’impresa con il mancato trasferimento delle somme da parte di un ente sovraordinato, salvo espressa clausola accettata dall’appaltatore. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione chiamata a giudicare il caso di un comune che aveva appaltato dei lavori a un’impresa. Dopo che quest’ultima ha presentato un primo Sal (per circa 63.500 euro), il comune ha negato il pagamento...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi