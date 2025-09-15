Impresa da pagare se la Pa attende i fondi dall’ente sovraordinato
Lo precisa la Cassazione sul caso di un Comune che aveva negato il Sal all’azienda in ragione del mancato trasferimento delle risorse apposite da parte della Regione
Il committente resta l’unico responsabile del pagamento dell’appaltatore, senza possibilità di giustificare il diniego del pagamento all’impresa con il mancato trasferimento delle somme da parte di un ente sovraordinato, salvo espressa clausola accettata dall’appaltatore. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione chiamata a giudicare il caso di un comune che aveva appaltato dei lavori a un’impresa. Dopo che quest’ultima ha presentato un primo Sal (per circa 63.500 euro), il comune ha negato il pagamento...