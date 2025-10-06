Non solo progetti: adesso i tecnici entrano nel disegno dei processi

La digitalizzazione, con l’introduzione del Bim, dei gemelli digitali e delle metodologie off-site, sta cambiando non solo gli strumenti, ma il perimetro della professione di ingegneri civili e architetti. Dal progettare edifici, impianti e involucri, lo sguardo si estende verso ciò che accade all’interno: processi produttivi, organizzazione delle attività, ottimizzazione delle risorse. L’allargamento degli orizzonti è evidente in contesti industriali ad alta complessità, dove la costruzione del ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi