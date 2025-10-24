Obbligo fonti rinnovabili, la direttiva Red III amplia (parecchio) l’ambito di applicazione
Lo schema di Dlgs di recepimento (in Parlamento) introduce l’obbligo di quota Fer quando si ristruttura l’impianto termico, quando la ristrutturazione incide almeno sul 25% dell’involucro e anche in presenza di vincoli di tutela
Anche la ristrutturazione dell’impianto termico, non associata a lavori sulla “pelle” dell’edificio, rientra tra gli interventi che fanno scattare l’obbligo di coprire una quota dei consumi – pari al 20% - tramite l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Inoltre, l’obbligo di installazione delle rinnovabili viene esteso alle ristrutturazioni importanti che incidono almeno sul 25% dell’involucro. A prevederlo è lo schema di Dlgs che recepisce la direttiva Red III (direttiva Ue ...