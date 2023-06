Offerte anomale, con il nuovo codice stabilire la soglia è compito del Rup di Stefano Usai

Dovranno essere individuati nel bando gli indicatori che faranno scattare la procedura di verifica delle proposte











L'art. 110 del nuovo Codice (rubricato «Offerte anormalmente basse») riscrive, confermando in sostanza le fasi classiche del sub-procedimento rimesso al presidio del Rup, le disposizioni in tema di verifica delle offerte potenzialmente non congrue.

Norma applicabile sia al caso degli appalti sopra soglia comunitaria ma anche agli appalti del sottosoglia aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non al minor prezzo (per cui l'articolo 54 prevede l'esclusione automatica...