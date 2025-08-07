Niente soccorso istruttorio per chi viola il limite al subappalto nella categoria prevalente
L’orientamento confermato dalla sentenza impone alle stazioni appaltanti una coerenza rigorosa nella gestione delle gare
In una procedura di gara, la violazione da parte dell’operatore economico del limite al subappalto nella categoria prevalente fissato dalla lex specialis in conformità con l’articolo 119, comma 1, del Dlgs 36/2023 comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico, senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio. Quest’ultimo non può essere invocato per correggere errori riconducibili a carenza di diligenza o che comportino modifiche dell’offerta, essendo in gioco i principi di autoresponsabilità...