Dl Infrastrutture, più chiari gli iter di somma urgenza
Rientra nella discrezionalità del Rup procedere alla esecuzione immediata tramite affidamento diretto ad uno o più operatori economici
Il decreto Infrastrutture (Dl 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge 105/2025) prosegue l’opera di chiarificazione e razionalizzazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, già avviata con il “correttivo” (Dlgs 209/2024). Materia oggetto di significative modifiche è quella delle procedure di somma urgenza e di protezione civile.
È un settore speciale di interventi che merita una particolare e puntuale regolamentazione, specie ora che aumenta la frequenza di eventi eccezionali...