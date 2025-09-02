Progettazione

Offtec premiata per la nuova Piazza Duomo di Benevento

Il progetto di rigenerazione nel centro storico della città campana ottiene l’International Architecture Award 2025, promosso dal Chicago athenaeum Museum e il «Dna Paris design award 2025» nella categoria «Public architecture»

di Mau.S.

Duplice riconoscimento internazionale per la società Offtec fondata dall’architetto Flavian Basile. La società comunica di essere stata premiata con due tra i più autorevoli riconoscimenti internazionali nel campo dell’architettura e del design urbano: l’International Architecture Award 2025, promosso dal «Chicago athenaeum Museum of architecture and design» in collaborazione con il Centro europeo per l’Architettura, l’arte, il design e gli studi urbani e il «Dna Paris design award 2025» nella categoria...

Gli ultimi contenuti di Progettazione