Offtec premiata per la nuova Piazza Duomo di Benevento
Il progetto di rigenerazione nel centro storico della città campana ottiene l’International Architecture Award 2025, promosso dal Chicago athenaeum Museum e il «Dna Paris design award 2025» nella categoria «Public architecture»
Duplice riconoscimento internazionale per la società Offtec fondata dall’architetto Flavian Basile. La società comunica di essere stata premiata con due tra i più autorevoli riconoscimenti internazionali nel campo dell’architettura e del design urbano: l’International Architecture Award 2025, promosso dal «Chicago athenaeum Museum of architecture and design» in collaborazione con il Centro europeo per l’Architettura, l’arte, il design e gli studi urbani e il «Dna Paris design award 2025» nella categoria...