Online la prima mappa mondiale 3D degli edifici per la pianificazione urbana «intelligente»
Nel catalogo messo a punto dall’Università Tum di Monaco con il GlobalBuildingAtlas ci sono 2,75 miliardi di strutture con precisione 30 volte superiore a quello di altre mappe comparabili
Un catalogo online di 2,75 miliardi di edifici, tutti in 3D e in alta risoluzione: è una mappa senza precedenti quella realizzata e messa a disposizione in modalità open data da un team di ricerca dell’Università Tecnica di Monaco (Tum) insieme con GlobalBuildingAtlas. Un patrimonio a servizio di urbanisti, progettisti, paesaggisti, pubbliche amministrazioni e di chiunque voglia farsi un’idea di come si sono evolute e stanno evolvendo le città. E, soprattutto, un dataset fondamentale per chi si occupa...