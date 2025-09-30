Piano Anas da 90 milioni per stazioni di ricarica e carburanti alternativi

Anas (società del gruppo Fs) lancia un piano di investimenti da circa 90 milioni di euro per lo sviluppo sostenibile e la mobilità elettrica: nasceranno spazi e connessioni per le stazioni di ricarica lungo le strade e autostrade gestite da Anas, più sistemi di rifornimento per carburanti alternativi. Un investimento strategico nella rete viaria, che riserva una forte attenzione alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti oggi sottoutilizzati, trasformandoli in spazi innovativi e al servizio...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi