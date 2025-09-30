Piano Anas da 90 milioni per stazioni di ricarica e carburanti alternativi
L’ad Gemme: «Lavoriamo per infrastrutture sempre più green che, grazie a tecnologie digitalmente avanzate, favoriscano lo sviluppo della mobilità elettrica»
Anas (società del gruppo Fs) lancia un piano di investimenti da circa 90 milioni di euro per lo sviluppo sostenibile e la mobilità elettrica: nasceranno spazi e connessioni per le stazioni di ricarica lungo le strade e autostrade gestite da Anas, più sistemi di rifornimento per carburanti alternativi. Un investimento strategico nella rete viaria, che riserva una forte attenzione alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti oggi sottoutilizzati, trasformandoli in spazi innovativi e al servizio...