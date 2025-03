Porti turistici, legittimo il project financing (anche su beni demaniali)

Il ricorso al project financing per l’affidamento di una concessione avente ad oggetto la gestione di un porto turistico deve ritenersi del tutto legittimo, ancorchè la concessione riguardi anche un bene demaniale marittimo. Sotto diverso profilo, la proposta del promotore dell’iniziativa in project financing deve considerarsi completa e suscettibile di valutazione anche qualora la stessa non contenga già tutte le autorizzazioni e approvazioni necessarie per la valutazione del progetto, ma solo gli...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi