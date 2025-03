Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: Olimpiadi della Cultura al via la seconda finestra di finanziamenti

La Regione Lombardia ha stanziato 3 milioni di euro per progetti destinati ad ampliare e diversificare l’offerta culturale e a sostenere il sistema culturale lombardo nel biennio 2025 e 2026 in preparazione e durante i giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026. Possono presentare domanda le amministrazioni pubbliche, nonché enti, associazioni e fondazioni. Il bando intende perseguire i seguenti obiettivi: valorizzare iniziative culturali di avvicinamento ai giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026; favorire iniziative culturali che valorizzino il patrimonio culturale, le tradizioni e le identità culturali della Lombardia, dedicate a temi quali: sport tra arte, storia, cultura; partecipazione e valorizzazione delle comunità, dei territori; promozione di corretti stili di vita; sostenibilità ambientale, economica e sociale. Ai soggetti selezionati potrà essere concesso un contributo non superiore al 70 % del costo complessivo delle iniziative, e comunque non superiore a 100mila euro. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere inviata entro il 3 aprile 2025. Sito web

Puglia: stanziati 20 milioni per il contrasto all’erosione costiera

La giunta della Regione Puglia dà attuazione alla strategia volta a salvaguardare le coste basse regionali, destinando una disponibilità finanziaria di 20.000.000 di euro. Possono presentare domanda le amministrazioni comunali in forma singola o associata collocate sul litorale pugliese, aventi titolo a operare sul demanio marittimo e sul mare territoriale ricadente nell’ambito di competenza comunale. Inoltre, la giunta ha demandato alla dirigente della sezione demanio e patrimonio, in qualità di responsabile dell’azione 2.6 del Pr Puglia 2021-2027, l’adozione di un apposito avviso pubblico rivolto ai Comuni per la selezione di operazioni con procedura valutativa “a graduatoria”. Nelle prossime settimane la sezione demanio e patrimonio formalizzerà l’adozione dell’avviso pubblico per la selezione di interventi, nonché degli atti connessi e conseguenti all’adozione della Dgr. Sito web

Toscana: attivato bando a sostegno della diffusione della cultura regionale

Il bando prevede l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti relativi ai seguenti due assi tematici: 1) diffusione della cultura toscana presso le comunità di corregionali all’estero e promozione della conoscenza dell’emigrazione toscana sul territorio regionale; 2) approfondimenti conoscitivi e interventi a favore della nuova mobilità. Le risorse stanziate dalla Regione Toscana per il bando ammontano a 100.000 euro. Il contributo richiesto non può superare il 75% dell’importo ammissibile al finanziamento con una soglia minima di 10.000 euro e massima di 20.000 euro per singolo progetto. I progetti hanno una durata massima di 12 mesi, salvo proroghe. Possono essere beneficiari gli enti locali, altri enti pubblici e Università. La partecipazione al progetto di partner toscani, nazionali ed internazionali non è obbligatoria ma auspicata e deve essere formalizzata per scritto, specificando gli apporti previsti. Scadenza: 4 aprile 2025. Sito web

Commissione europea: aperte le candidature per capitale e città verdi europee 2027

La Commissione europea invita le città europee impegnate nella sostenibilità a candidarsi per le edizioni 2027 dei premio capitale verde europea e città verdi europee. Questi premi riconoscono e premiano gli sforzi delle città europee che si impegnano a ridurre il loro impatto ambientale locale e globale, migliorando al contempo la qualità della vita dei loro abitanti. Le città vincitrici riceveranno un premio in denaro ed entreranno a far parte della sempre crescente rete di città europee leader che condividono una visione e competenze comuni, ispirando altre a seguire il loro esempio. Il premio capitale verde europea è disponibile per città con oltre 100mila abitanti, mentre le città più piccole con più di 20mila abitanti possono candidarsi per il premio città verde europea. Il vincitore del premio capitale verde riceverà 600mila euro e fino a due vincitori di città verde riceveranno 200mila euro ciascuno. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 15 aprile 2025. Sito web

Commissione europea: al via il bando “Town Twinning”

La Commissione europea ha previsto per il prossimo 9 aprile fino al 17 settembre 2025, l’avvio del bando “Town Twinning” per sostenere iniziative su temi come la solidarietà, l’inclusione e la sensibilizzazione sui diritti europei, con l’obiettivo di rafforzare la democrazia e la coesione sociale a livello europeo. Questo bando rappresenta un’occasione imperdibile per tutte le organizzazioni che desiderano promuovere la comprensione reciproca, l’inclusione e la diversità culturale attraverso progetti di gemellaggio tra città. L’obiettivo principale del bando è quello di sostenere progetti che favoriscano l’incontro e lo scambio tra cittadini di diverse nazionalità, incoraggiando la partecipazione civica a livello europeo. Il bando sarà aperto il 9 Aprile 2025 e scadrà il 17 Settembre 2025 alle ore 17.00. Il budget a disposizione per questa call è 5 milioni di euro. Per trovare tutte le informazioni necessarie e dettagliate consultare la pagina dedicata al bando presente sul portale e leggere con attenzione il documento del bando. Sito web