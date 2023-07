Preventivi 2023/2025 e rendiconti 2022, via libera all'invio dei questionari dei revisori alla Corte dei conti di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Sul sito "Questionari finanza territoriale" è disponibile la versione online per la compilazione









Via libera all'invio alla Corte dei conti dei questionari sul bilancio di previsione 2023-2025 e sul Rendiconto 2022. Con due avvisi (preventivo e consuntivo)pubblicati sul portale FiTNet/Con.Te. i magistrati contabili hanno comunicato che sul sito «Questionari finanza territoriale», dopo l'abilitazione delle singole sezioni regionali di controllo, è disponibile la versione online per la compilazione. Ora tocca ai revisori dei conti di Comuni, Province e Città metropolitane "in carica" inserire i...