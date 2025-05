Pnrr, impiego delle risorse nei Comuni in difficoltà finanziarie sotto la lente della Corte conti

La Corte dei conti sta esaminando attentamente l’impiego dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare, con un occhio di riguardo verso i Comuni in difficoltà finanziaria, in dissesto e predissesto.

In base all’articolo 7 del decreto legge 77/2021, la magistratura contabile ha intensificato i controlli, come evidenziato dalle recenti verifiche della sezione regionale per la Lombardia (deliberazioni n. 92/2025/GEST e n. 93/2025/GEST).

Le indagini si concentrano...