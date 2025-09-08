Progettazione, il team guidato da Crew vince in Sicilia la gara Invitalia sui termovalorizzatori
Per gli impianti di Palermo e Catania. Nel raggruppamento anche Systra, Martino Associati Grosseto, E.Co., Utres Ambiente, Corrado Pecora e Ibi Studio
«Questa mattina (8 settembre, ndr) Invitalia ha proceduto all’aggiudicazione della gara per la progettazione di fattibilità tecnico-economica dei due termovalorizzatori di Palermo e Catania. Si tratta di un altro grande passo verso la realizzazione di due impianti strategici per la Sicilia e di un obiettivo epocale che consentirà alla nostra Regione di dire finalmente addio alle discariche ed evitare la dispendiosa spedizione dei rifiuti all’estero, che ogni anno ci costa oltre cento milioni di euro...