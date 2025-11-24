Rifiuti, Arera contro i Tar sulla non impugnabilità degli atti di ambito

Con la delibera 489/2025, Arera ha deciso di impugnare una serie di sentenze riferite alle tariffe rifiuti. In breve: alcuni gestori ricorrono contro il silenzio di Arera sui Pef 2024/2025, in quanto oggetto delle determinazioni tariffarie dell’ente territorialmente competente (Etc), nel caso di specie l’Ager, e inviati all’Autorità che, sostengono i ricorrenti, ha l’obbligo concludere il procedimento entro 30 giorni.

Il ricorso nasce dal fatto che il Tar Puglia, con sentenza 848/2025, aveva dichiarato...