Tutelato l’accesso civico del giornalista se indaga sull’utilizzo di fondi pubblici

Il caso riguarda la spesa sostenuta da alcune società per la realizzazione di opere olimpiche e della relativa corrispondenza

di Amedeo Di Filippo

Deve essere riconosciuto al giornalista il diritto di accesso civico agli atti del Comune riguardanti la spesa sostenuta da alcune società per la realizzazione di opere olimpiche e della relativa corrispondenza, nel caso in cui siano stati utilizzati fondi pubblici. Lo afferma il Tar Lombardia con la sentenza n. 3619/2025.

La richiesta

Il direttore di una rivista ha impugnato il diniego di accesso civico opposto dal Comune sulla richiesta finalizzata ad avere copia degli atti che certificano...

